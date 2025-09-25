ADÜ Tıp Fakültesi'nde 'Bıçak Parası' İddiasıyla Gözaltı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Tıp Fakültesi'nde görevli bir öğretim üyesinin 'bıçak parası aldığı' iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından, söz konusu kişinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Üniversite yönetimi, bu tür uygulamalara karşı tavırlarının net olduğunu ve sürecin kararlılıkla takip edildiğini açıkladı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ADÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. O.N.A. ile sekreteri A.K. gözaltına alınmıştı. Aydın Adliyesi'ne sevk edilen doktor adli kontrol şartıyla, sekreteri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden birinin 'bıçak parası aldığı' iddiası ile gözaltına alınmasına ilişkin haberler hakkında doğru bilgilendirme yapmak amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Üniversitemiz tarafından yürütülen soruşturma ve savcılığa yapılan ihbarlar sonucunda, soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için hakkında adli işlem başlatılan öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmıştır. Üniversitemizin bu konuda tavrı nettir. Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ülke genelinde 'bıçak parası' uygulamalarının ciddi bir sorun oluşturduğunu, bunun rüşvet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek üniversitemizin bu tür uygulamalara karşı mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmiştir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak tek hedefimiz, üniversitemizin başarılarıyla anılan saygın bir kurum olmasını sağlamak ve toplumumuza en iyi hizmeti sunmaktır. Bu kapsamda alınan tüm önlemler titizlikle yürütülmekte; süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyunun doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz. Gelişmeler oldukça yeni açıklamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN