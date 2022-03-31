ADÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine 'Aköz' getirildi - Haberler

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ADÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine 'Aköz' getirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine 'Aköz' getirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Ayhan Aköz getirildi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Ayhan Aköz getirildi.

Bir süre önce ADÜ Tıp Fakültesi'ne dekan vekili olarak atanan ADÜ'nün eski Başhekimi Prof. Dr. Serkan Öncü görevinden alındı. Öncü'nün görevden alınmasının ardından yerine Prof. Dr. Aykan Aköz getirildi. Prof. Dr. Aköz, ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyordu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aydın, Yerel, Haberler

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