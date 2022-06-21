ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Programa; ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı. Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Akademik Yılı birincisi Buse Turan konuşmasında emeklerinden dolayı öğretim üyelerine ve ailelerine teşekkür ederek mezuniyet kütüğüne plakasını çaktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan müzik dinletisi ile devam eden programda konuşma yapan ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, "Sizler sağlık sektörünün temel faktörleri olarak buradasınız. Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri ve Hastanemizin başhemşireleri ile birlikte sizlere destek olmak için tam bir takım ruhu ile hep beraber buradayız. Tedavi başarısının temel anahtarları sizlersiniz" dedi

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl ise konuşmasında, "Eğitim hayatınız burada sonlamıyor. Yaşam boyu öğrenme sürecinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sizler sağlığın korunmasında, kurtarılmasında, sürdürülebilmesinde, yükseltilmesinde çok önemli sorumluluklara sahipsiniz. Bu doğrultuda mesleğinizi yaparken insan sevgisinin, kişiler arası iletişimi, empati kurmayı, vicdanlı olmayı hiç ama hiç unutmayın" diye konuştu.

2021-2022 Akademik Yılı birinci, ikinci ve üçüncüsüne plaketlerinin verilmesi ve mezun öğrencilere belgeleri verilmesinin ardından tören, kep atma ile son buldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel