ADÜ Rektörü Aldemir '21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme' paneline katıldı - Haberler

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ADÜ Rektörü Aldemir '21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme' paneline katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Rektörü Aldemir '21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme' paneline katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İletişim Başkanlığı Merkez Teşkilatı Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen '21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme' paneline katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İletişim Başkanlığı Merkez Teşkilatı Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen '21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme' paneline katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme Paneli'nin açılış konuşmasında, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak taşıdığı değerin, ne kadar önemli olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiği bir dönemden geçildiğini söyledi. Pogramın, mevcut küresel tehditler ve yeni sınamalar karşısında NATO'nun gelecek vizyonunun ve genişleme politikasının tartışılması amacıyla gerçekleştirildiğini belirten İletişim Başkanı Altun, panelin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Panelde, NATO'nun küresel güvenlikteki rolü ile faaliyetleri hakkında farkındalık oluşturması, Türkiye'nin ittifaka katkılarının değerlendirilmesi, NATO'nun yeni sınamalar karşısında değişen şartlara adapte olarak kendini güncelleyebilmesi ve genişlemeye yönelik politikaları çerçevesinde uygulanacak stratejilerle birlikte atılacak adımlar konuları ele alındı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adnan Menderes Üniversitesi Selçuk Aydın Yerel Haberler

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