ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi bahçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi - Haberler

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ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi bahçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi bahçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından '58. Kütüphane Haftası Etkinlikleri' çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi bahçesinde 'ADÜ Okuyor' adı altında okuma etkinliği düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından '58. Kütüphane Haftası Etkinlikleri' çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi bahçesinde 'ADÜ Okuyor' adı altında okuma etkinliği düzenlendi.

Kütüphane bahçesindeki okuma etkinliği, ADÜ Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Göktaş, daire başkanları, üniversite personeli ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Okumanın öneminin vurgulandığı etkinlikte, okuma kültürünün yerleşmesi ile araştıran, düşünen ve hayatın her aşamasında duyarlı bireylerin yetişmesinde farkındalık oluşturarak yaşam boyu öğrenme felsefesinin aşılanması amaçlandı. Kızılay tarafından çorba ve çay ikramının yapıldığı etkinlik, okuma kültürüne katkı sağlanması temennisiyle sona erdi. - AYDIN

ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi bahçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi bahçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi bahçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi bahçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Münir Karaloğlu, Engelli, Yerel, Haberler

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