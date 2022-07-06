ADÜ personeline kadın sağlığı eğitimi verildi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) personeline yönelik olarak düzenlenen Aydın Valiliği Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi Bilgilendirme Toplantısı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) personeline yönelik olarak düzenlenen Aydın Valiliği Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi Bilgilendirme Toplantısı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Aydın Valiliği tarafından organize edilen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde, Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen toplantıda, Uzman Doktor Beyza Kerman konuşmacı olarak yer aldı. Uzman Doktor Beyza Kerman sunumunda; meme kanseri, meme muayenesi, serviks kanseri, kalınbağırsak kanseri ve kadın üreme sağlığı konularında bilgi verdi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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