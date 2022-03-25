ADÜ Öğretim Üyesi 'Yılın Bilim İnsanı' seçildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADÜ Öğretim Üyesi 'Yılın Bilim İnsanı' seçildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
ADÜ Öğretim Üyesi 'Yılın Bilim İnsanı' seçildi

Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2022 sonuçlarına göre Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Ersan, fizik alanında 'Yılın Bilim İnsanı' ödülüne layık görüldü.

Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2022 sonuçlarına göre Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Ersan, fizik alanında 'Yılın Bilim İnsanı' ödülüne layık görüldü.

Bilim Akademisi tarafından 2013 yılında başlatılan ve kamu fonları yerine toplum desteğiyle yürütülen Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) kapsamında, üstün başarılı genç bilim insanlarına verilen ve iki yıl araştırma desteğini de içeren bu ödüle ilk kez ADÜ'de görevli bir akademisyen layık görüldü.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim Üyemizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Bilim İnsanı, Araştırma, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title