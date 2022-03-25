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ADÜ Öğretim Üyesi Gür'ün kitabı yayımlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Öğretim Üyesi Gür'ün kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Gür'ün, 'Heidegger'e Yolunuz Düşerse-Metafizik Nedir?

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Gür'ün, 'Heidegger'e Yolunuz Düşerse- Metafizik Nedir?' ve 'Sanat Eserinin Kökeni' ile 'Sanat Eserlerine Heidegger'le Bakmak-Dünya, Yeryüzü, Zaman, Mekan' adlı kitapları yayımlandı.

Doç. Dr. Aysun Gür, Heidegger'e Yolunuz Düşerse-Metafizik Nedir? ve Sanat Eserinin Kökeni adlı kitabında, felsefe tarihinin en önemli ve zor filozoflarından Heidegger'in, adı geçen iki eserine daha yakından bakmayı denediğini ifade etti. Gür, "Kitapta amaçlanan, Heidegger'in varlık, dil ve sanat anlayışlarını daha açık kılmaktır. Kitap sayesinde, yaşadığımız teknoloji çağındaki metafizik soru(n)ların artarak devam edeceğini görmek ve onlardan kurtulmak için sanatın taşıdığı imkanları düşünmek mümkün olabilir" dedi.

Doç. Dr. Aysun Gür, hem editörlüğünü yaptığı hem de bir bölümünü yazdığı, Sanat Eserlerine Heidegger'le Bakmak-Dünya, Yeryüzü, Zaman, Mekan- adlı kitapta beş yazı bulunduğunu aktardı. Doç. Dr. Aysun Gür, "Kitapta yer alan yazılar, sanat eserinin kendi hakikatini nerede görünür kılacağı, insanın sanat eseriyle hangi açıklıkta karşılaşacağı ve Heidegger'in bakışının bize bu konuda nasıl katkı sunacağı soruları çerçevesinde örüldü. Kitap sayesinde, her düşünülmemiş fikrin sanat sayıldığı çağımızda, sanatın ne olduğu belki yeniden hatırlanabilir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

ADÜ Öğretim Üyesi Gür'ün kitabı yayımlandı

ADÜ Öğretim Üyesi Gür'ün kitabı yayımlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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