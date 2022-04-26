ADÜ'lü öğrencilerden hastanede tedavi gören çocuklara moral desteği - Haberler

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ADÜ'lü öğrencilerden hastanede tedavi gören çocuklara moral desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ'lü öğrencilerden hastanede tedavi gören çocuklara moral desteği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 'Bizimle Gülümse' adlı etkinliği gerçekleştirdi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 'Bizimle Gülümse' adlı etkinliği gerçekleştirdi.

Çocuk Hastalıkları Servisi'nde yatan çocukları ziyaret eden öğrenciler, çocukları gülümsetmek, onlara ve ebeveynlerine moral vermek amacıyla çocuk şarkıları eşliğinde dans ve kukla gösterisi sunarak masallar anlattı. Öğrenciler, Öğr. Gör. Dilek Akıcı Tayanç rehberliğinde, Eğitimde Araç Gereç Geliştirme Dersi çerçevesinde yaptıkları kukla ve oyuncakları, etkinliğin sonunda çocuklara hediye etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Çocuk, Yerel, Haberler

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