ADÜ'lü öğrenciler Mastaura Antik Kenti'ni gezdi - Haberler

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri Nazilli, Bozyurt ve Eycelli Mahalleleri arasında yer alan Mastaura Antik Kenti'ne gezi düzenledi.

Geziye, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Doç. Dr. M. Metin Dam, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sezen Akar, Dr. Öğr. Üyesi Bilge Doğanlı, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Yıldız ve Arş. Gör. Dr. Sadullah Çelik eşliğinde bölüm öğrencileri katıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz ve Arş. Gör. Dr. Arzu Özver'in rehberliğinde yürütülen gezide bölgenin tarihi hakkında bilgi verildi. Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, daha önce özel mülk konumunda olan 50 dönümlük bölgenin kazı çalışmaları yapmak amacıyla kamulaştırıldığını ve son 2 yıldır yürütülen bu kazı çalışmalarının önem taşıdığını belirtti.

Mastaura Antik Kenti ile ilgili çalışmaların yerli ve yabancı araştırmacıların ilgisini çektiğini belirten Doç. Dr. Akkurnaz, "Yaklaşık 2000 yıllık bir şehirleşme geçmişine sahip Mastaura Antik Kenti'ndeki en dikkat çekici eserlerden birisi Roma'dakilere benzer özelliklerde, orta ölçekli bir kolezyumun varlığı. Bir diğeri ise yaklaşık 1800 yıllık geçmişe sahip bir kanalizasyon sistemi. Bundan sonraki çalışmalarla antik çağın önemli merkezlerinden birisi daha gün yüzüne çıkartılmış olacak" dedi.

Mastaura Antik Kenti'ni gezdikten sonra Nazilli Sümerpark'ında piknik yapan Nazilli İİBF Uluslararası Ticaret ve Finansman öğrenci ve öğretim üyeleri daha sonra Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nı gezerek bilgi aldılar. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel