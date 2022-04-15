ADÜ Koçarlı MYO'da Otizm Farkındalık Etkinliği gerçekleşti - Haberler

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ADÜ Koçarlı MYO'da Otizm Farkındalık Etkinliği gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Koçarlı MYO'da Otizm Farkındalık Etkinliği gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Programı Özel Eğitim Uygulamaları dersi çerçevesinde düzenlenen 'Otizm Farkındalık' etkinliği Güney Kampüste gerçekleşti.

KOÇARLI, AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Programı Özel Eğitim Uygulamaları dersi çerçevesinde düzenlenen 'Otizm Farkındalık' etkinliği Güney Kampüste gerçekleşti.

Etkinliğe; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ve Dekan Yardımcıları, Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, akademik ve idare personel, Özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi müdürü Zehra Kurtoğlu, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı.

Özel Eğitim Uygulamaları dersi sorumlusu Öğr. Gör. Ayfer Ergezen'in koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar, Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ile sportif ve eğitici oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdiler.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - AYDIN

ADÜ Koçarlı MYO'da Otizm Farkındalık Etkinliği gerçekleşti

ADÜ Koçarlı MYO'da Otizm Farkındalık Etkinliği gerçekleşti

ADÜ Koçarlı MYO'da Otizm Farkındalık Etkinliği gerçekleşti

ADÜ Koçarlı MYO'da Otizm Farkındalık Etkinliği gerçekleşti

ADÜ Koçarlı MYO'da Otizm Farkındalık Etkinliği gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu, Koçarlı, Aydın, Otizm, Yerel, Haberler

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