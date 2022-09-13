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ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Karasakaloğlu, Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Yerel Haberler

ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Karasakaloğlu, Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Değerlendirme' toplantısına katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Değerlendirme' toplantısına katıldı.

Ankara Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Petek Aşkar, Sadri Şensoy, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, EFDEK Başkanı Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş ve tüm Eğitim Fakültesi Dekanları katıldı.

Toplantıda, mesleki gelişim programları çerçevesinde; eğitim içeriklerinin birlikte düzenlenmesi, veri paylaşımı, öğretmenlerin lisansüstü eğitim kapasitelerinin artırılması ve okul temelli mesleki gelişim programlarının birlikte planlanması olmak üzere 4 alanda Milli Eğitim Bakanlığı ile Eğitim Fakülteleri arasında iş birliği yapılması konuları ele alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi milli eğitim bakanlığı Aydın Yerel Haberler

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