ADÜ Doğa ve Yaşam Topluluğu 'Şehitler Anısına' yürüyüş gerçekleştirdi

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Doğa ve Yaşam Topluluğu, 18 Mart Çanakkale Zaferi Kapsamında Ziraat Fakültesi koordinatörlüğünde şehitler anısına Beşparmak Dağlarına (Latmos) yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşe Doğa ve Yaşam Topluluğu'na üye farklı fakültelerden 100 öğrenci katıldı. Alan tanıtımını Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği'nin (EKODOSD) yaptığı etkinlikte, Beşparmak (Latmos) Dağları'nın doğal ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı, ekolojik sorunları anlatıldı. Karakaya Köyü'nden şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan yürüyüşte, kutsal tapınak olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Karadere Mağarası, Beşparmak Dağlarının antik yolları, kaya mezarları, jeolojik oluşumları, kutsal alanları, Osmanlı Dönemi'nden kalan ve birinin üzerinde 1620 tarihli mezar taşının olduğu tarihi Bozalan Mezarlığı ziyaret edildi.

Öğrencilere, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve Topluluk Sorumlusu Doç. Dr. Tendü Hilal Gökuğ tarafından alanın doğal ve kültürel kaynak değerleri ile çevresel sorunları anlatıldı. Dönüş yolunda ulusal öneme haiz sulak alan olan Azap Gölü hakkında bilgi verildi. Serçin'de bulunan kuş gözlem kulesi ve manzara seyir teraslarından Bafa Gölü'ndeki kuşlar gözlendi. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. - AYDIN