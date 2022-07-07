ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi 'Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirme' puanını yükseltti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı kalite değerlendirme ekibi tarafından değerlendirilirken, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde 97.47 puan alarak büyük başarıya imza attı.

ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Sağlığı Hastanesi'nin 2019 yılında yapılan değerlendirmede aldığı 90.5 puanı, kalite birimi çalışanlarının ve tüm personelin emek ve özverileriyle 97.47 puana yükselttiğini belirten Başhekim Doç. Dr. Onur Şimşek, "Her zaman daha kaliteli sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan Hastanemiz, aldığı yüksek puanla birlikte daha yüksek motivasyonla çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

Donanımlı hizmet sunan ve kalitesini günden güne arttıran ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Sağlığı Hastanesi'nin başarısından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, "Kalite odaklı çalışmalarımıza devam ederek üniversitemizi en iyi noktalara taşımak için çalışıyoruz. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel