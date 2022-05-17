ADÜ'deki engelli personeller kahvaltıda buluştu - Haberler

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ADÜ'deki engelli personeller kahvaltıda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ'deki engelli personeller kahvaltıda buluştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görev yapan engelli personel, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görev yapan engelli personel, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

ADÜ Restorantta düzenlenen kahvaltı organizasyona Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V. Faruk Uludağlı, ADÜ'de engelli bireylere yönelik birçok çalışma ve faaliyet yürütüldüğünü belirterek her bir personelin çok değerli olduğunu ifade etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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