ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Aköz'ün açılış konuşmasının ardından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurul Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Tosun'un konuşmalarıyla devam etti. Program çerçevesinde tıpta uzmanlık eğitim alan asistanlara, Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK) tanıtımı, tıp etiği, hekimin yasal sorumlulukları, iletişim becerileri, çalışan sağlığı, tıp sağlık hukuku, hastane tanıtımı, hastane enfeksiyon kontrolü ve tıbbi atıklar konularında sunumlar yapıldı.

Katılım belgelerinin verilmesiyle program sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti

ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Tıp Fakültesi, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title