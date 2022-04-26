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ADÜ'de Okçuluk Yarışması düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ'de Okçuluk Yarışması düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde ADÜ Geleneksel Okçuluk Topluluğu ve Aydın Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen 'Geleneksel Okçuluk Yarışması', Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlendi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde ADÜ Geleneksel Okçuluk Topluluğu ve Aydın Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen 'Geleneksel Okçuluk Yarışması', Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlendi.

Aydın ve çevre illerden birçok sporcunun katıldığı yarışma sonucunda 1. İzmir Çekmergen Geleneksel Okçuluk Kulübü, 2. Naimder Geleneksel Okçuluk Takımı, 3. Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel Okçuluk Takımı oldu. Ödülleri; Antrenör Ethem Kesici, ADÜ Öğrenci Konsey Başkanı Yusuf Yetkin ve Aydın Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Dr. Yasemi Sarıçiçek takdim etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Okçuluk, gençlik, Aydın, Yerel, Haberler

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