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ADÜ'de 'Kariyerin Senin Yolculuğun' semineri gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ'de 'Kariyerin Senin Yolculuğun' semineri gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Kariyer Günleri Topluluğu'nun düzenlediği Kariyer Senin Yolculuğun adlı seminer gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Kariyer Günleri Topluluğu'nun düzenlediği Kariyer Senin Yolculuğun adlı seminer gerçekleştirildi.

ADÜ Sosyoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Demir'in konuşmacı olarak yer aldığı seminer, akademik personel ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Gülsen Demir sunumunda, iyi bir kariyer planlaması için öğrencilerin yapmaları gerekenleri paylaşarak sorularını yanıtladı. Seminer, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necati Çobanoğlu'nun Prof. Dr. Gülsen Demir'e teşekkürlerini sunması ve çiçek takdim etmesi ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de 'Kariyerin Senin Yolculuğun' semineri gerçekleştirildi

ADÜ'de 'Kariyerin Senin Yolculuğun' semineri gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Sosyoloji, Emekli, Yerel, Haberler

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