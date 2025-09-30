ADÜ'de İlk Ders 'Filistin' Üzerine Verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı ilk dersi ' Filistin' olurken, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Sessizlik, bu zulme ortak olmaktır. Biz, bu ortaklığa razı değiliz" dedi.

ADÜ'de yeni akademik yılın açılış dersi Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, ilk dersi ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent verirken, ilk dersin konusu ise ' Filistin' oldu. Salonda bulunan öğrencilere seslenen Rektör Kent, "Hastaneler, okullar ve ibadethaneler hedef alınmakta; suya, gıdaya ve ilaca erişim dahi engellenmektedir. Bugün, bu saldırılar ve abluka nedeniyle, Gazze Şeridi'nde büyük bir kısmı kadınlar ve çocuklar olmak üzere 65 bin 141 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu rakam yalnızca bir istatistik değil; her biri bir aileye, bir hikayeye, bir geleceğe ait canların acı bilançosudur. Bu tablo, yalnızca Filistin halkının değil, tüm insanlığın onurunu yaralamaktadır. Çünkü orada yaşamını yitiren her çocuk, sadece Filistin'in değil, insanlığın evladıdır. Unutmayalım; sessizlik, bu zulme ortak olmaktır. Biz, bu ortaklığa razı değiliz" ifadelerine yer verdi.

"Filistin davası insanlığın adalet arayışının sembolüdür"

Akademinin yalnızca bilim değil, aynı zamanda değer ve duruş ürettiğini vurgulayan Rektör Kent, "Bizler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten bir kurum değil; aynı zamanda toplumun vicdanını ve ahlaki duyarlılığını canlı tutmakla yükümlü entelektüel bir yapıyız. Filistin davası, yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın evrensel adalet arayışının sembolüdür. Bugün buradan bir kez daha yüksek sesle ifade ediyoruz ki; bu katliam derhal durdurulmalı, Filistin halkının yaşam hakkı, özgürlüğü ve güvenliği teminat altına alınmalıdır. Bu bir politik duruş değil, vicdani bir çağrıdır. Tarih, her zaman olduğu gibi; zalimleri de onlara karşı sessiz kalanları da unutmayacaktır. Bizim görevimiz; öğrencilerimize, gençlerimize ve gelecek nesillere adaletin, merhametin ve insanlık onurunun değerini öğretmektir. Son olarak, buradan bir kez daha açıkça ifade ediyoruz: Filistin halkının yanındayız. Onların haklı, onurlu ve meşru mücadelesini destekliyor; barış içinde, özgür ve bağımsız bir Filistin'in varlığı için dualarımızı ve çabalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Bu katliamları devletler durduramıyorsa kamuoyu devreye girer"

Törende ayrıca ADÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi de sunum yaptı. Prof. Dr. Ekşi, "Hedef gözetmeksizin okullar ve hastaneler bombalanıyor ve bunun sonucunda insanlar güvenli bölge arayışına girmişlerdir. Ancak güvenli bölgelerin de bombalanması sonucunda bugün maalesef 22 bin 227 çocuk, 22 bin 135 kadın, 20 bin 25 erkek olmak üzere toplamda 64 bin 387 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Bunların hepsi sivil halk, askerden bahsetmiyoruz. Bu tür katliamları devletler durduramıyorsa devreye yumuşak güç olarak kamuoyu gücü giriyor. Sonuç vermesi zaman alsa da tarihe de bakıldığında yumuşak güç zaman zaman sert güce galebe çalabiliyor" ifadelerini kullandı.

Program sonunda ADÜ Rektörü Kent, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Ekşi'ye teşekkür belgesi takdim ederken, salonda bulunan ve ADÜ'de eğitim gören Filistinli öğrencileri de yanına alarak günün anısına fotoğraf çektirdi. - AYDIN