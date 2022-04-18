ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi - Haberler

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ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi

ydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin rol aldığı, Didim Kent Konseyi iş birliği ve Hepimiz Didimiz Grubu katkılarıyla hazırlanan, tiyatro-konferans etkinliği Didim Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

ydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin rol aldığı, Didim Kent Konseyi iş birliği ve Hepimiz Didimiz Grubu katkılarıyla hazırlanan, tiyatro-konferans etkinliği Didim Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliğini İsmail Efeyurtlu yazıp yönetti, konuşmacı olarak yer alan Psikolog Basri Göç ise açıklayıcı ve öğretici bilgiler verdi. Etkinlik, Didim MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat'a plaket verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - AYDIN

ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi

ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi

ADÜ'de 'Aile İçi İletişim' konulu tiyatro-konferans etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Kent Konseyi, Tiyatro, GÖÇ, Yerel, Haberler

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