ADÜ Çine MYO'da Acil Durum Tatbikatı gerçekleşti - Haberler

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ADÜ Çine MYO'da Acil Durum Tatbikatı gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Çine MYO'da Acil Durum Tatbikatı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) Süleyman Pekgüzel Kampüsü'nde Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) Süleyman Pekgüzel Kampüsü'nde Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibi ve ADÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimlerinin katılımı ile gerçekleşen tatbikatta, yüksekokul destek elemanlarına ve öğrencilere afet, deprem ve yangın konularında bilgi verildi. Ardından tüm personelin katılımı ile deprem ve yangın tatbikatları yapıldı. - AYDIN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Yangın, Aydın, 112, Yerel, Haberler

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