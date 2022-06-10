ADÜ Buharkent MYO yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi - Haberler

ADÜ Buharkent MYO yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi Aydın'ın Buharkent ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin hazırlamış oldukları yıl sonu eğlence etkinliği Buharkent sinema salonunda gerçekleşti. Aydın'ın Buharkent ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin hazırlamış oldukları yıl sonu eğlence etkinliği Buharkent sinema salonunda gerçekleşti. Etkinliğe; Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç, akademik idari personel ile öğrenciler katıldı. Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, öğrencileri yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ettiler ve başarılarının devamını diledi. Tiyatro sahnesinde öğrencilerin çekildiği toplu fotoğraf ile etkinlik sona erdi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Aydın Yerel Haberler

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