ADÜ Buharkent MYO'da 'Madde Bağımlılığı Semineri' düzenlendi - Haberler

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ADÜ Buharkent MYO'da 'Madde Bağımlılığı Semineri' düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Buharkent MYO'da 'Madde Bağımlılığı Semineri' düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Kariyer Günleri Topluluğu'nun etkinlikleri çerçevesinde 'Madde Bağımlılığı' konulu seminer düzenlendi.

BUHARKENT, AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Kariyer Günleri Topluluğu'nun etkinlikleri çerçevesinde 'Madde Bağımlılığı' konulu seminer düzenlendi.

Seminerde Buharkent İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi yetkilileri tarafından öğrencilere, madde bağımlılığı ve bu tarz kötü alışkanlıklardan korunma yöntemleri konusunda sunum yapıldı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen seminer, soruların yanıtlanmasıyla ve Buharkent MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necati Çobanoğlu'nun konuşmacılara teşekkürlerini iletmesi ile sona erdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Buharkent, Aydın, Yerel, Haberler

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