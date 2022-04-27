ADÜ Botanik Bahçesi'nde film gösterimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Fransız Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen açık hava film gösterimi etkinliği ADÜ Botanik Bahçesinde gerçekleştirildi.

Açık havada patlamış mısır ve çay ikramı ile Hababam Sınıfı filmini izleyen öğrenciler, keyifli vakit geçirdi. Botanik bahçesinin öğrencilerin kullanımına açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti belirten öğrenciler, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel