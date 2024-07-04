Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü, Adreste Nüfus Hizmeti ile kimlik kartı başvurularını evlerde alıyor

Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü personelleri sosyal proje olarak faaliyete sokulan "Adreste Nüfus Hizmeti" çerçevesinde ilk kez kimlik kartı alacakların, ayrıca kısıtlı, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların başvurularını evlerinde aldı.

Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü, Adana 2 Nolu Açık Cezaevinde, Konak Huzurevinde ve Seyhan Nergis Sultan Bakım Merkezinde kalan ve ilk kez kimlik kartı alacak vatandaşların başvurularını yerinde aldı. Aynı zamanda Nüfus Müdürlüğüne gelemeyecek şekilde kısıtlı, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların da evlerine misafir olan müdürlük personelleri, ilgili vatandaşların kimlik kartı başvurularını yerinde aldı. Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü, "Adreste Nüfus Hizmeti" sosyal projesi çerçevesinde faaliyetlerine devam edecek. - ADANA