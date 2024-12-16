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Adrenalin Dolu Anlar: Yamaç Paraşütü ve Kayak Ergan Dağı'nda Buluştu

Adrenalin Dolu Anlar: Yamaç Paraşütü ve Kayak Ergan Dağı'nda Buluştu
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Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı yamaç paraşütü sporcuları, kayak yaparken yamaç paraşütü ile uçmanın keyfini çıkardı. Çok sayıda turistin ağırlandığı merkez, doğal güzellikleri ve kayak pistleriyle dikkat çekiyor.

Yerli ve yabancı yamaç paraşütü sporcuları Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütleri ile hem uçtular hem de kayak yaptılar. Adrenalin dolu anları izleyenler keyifli anlar yaşadı.

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde konuklara, kayağın yanı sıra yamaç paraşütü imkanı da sağlanıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Ergan Dağı, doğal güzellikleri ve göl manzarasıyla ziyaretçilerine 4 ayrı pistte 12 kilometre boyunca kayak yapma fırsatı sunuyor. Kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkan yamaç paraşütü sporcuları, soğuk havada Erzincan manzarasına karşı uçmanın ve aynı zamanda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Kent merkezine 17 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafede ki Ergan Dağı'nda yer alan kayak merkezine gelen kayak severler, özellikle hafta sonu merkeze gelen sporcular ve tatilciler kayak aktivitesinin yanında yamaç paraşütü de yapmanın keyfini yaşıyor.

Yamaç paraşütü sporcusu Mahmut Alkan, Ergan Dağı'nı diğer dağlardan ve kayak merkezlerinden ayıran en büyük özelliğinin bütün doğa sporlarını aynı anda yapılabildiğini kaydetti.

Kayak severler de pist olarak Ergan'ın çok güzel olduğunu belirterek, kayak severleri Ergan'a davet ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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