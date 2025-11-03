Haberler

Adramytteion Antik Kenti Ziyaretçilerin İlgi Odağı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 18 yıldır süren kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Adramytteion Antik Kenti, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kazılar sırasında ortaya çıkarılan eserlerin korunması gerektiği vurgulanıyor.

HABER: Sefer TALAY

(BALIKESİR) – Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaklaşık 18 yıldır süren kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan Adramytteion Antik Kenti, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nde yürütülen kazılarda antik kente ait önemli kalıntılar ortaya çıkarıldı. Ören Meydanı'nda sergilenen eserler, bölgeye gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle inceleniyor.

Mahalle sakinlerinden Ertuğrul Talay, tarihi kalıntıların korunması için önlem alınması gerektiğini belirterek, "Bu mahallenin altı tarihi eserlerle dolu. Ara ara yapılan kazılarda ortaya çıkan eserler sergileniyor. Ancak bunların açıkta hasar gördüğüne inanıyorum. Bunun için üzerleri camla kapatılmalı. Özellikle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi geliyor" dedi.

Kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çeşitli üniversitelerin iş birliğinde sürdüğü Adramytteion Antik Kenti'nde, geçmiş dönemlere ait çok sayıda mimari kalıntı ve eser bulunmuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
