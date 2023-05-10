ADP Başkanı Güvenbaş: 'Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak önceliğimiz olmalı'

Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş, platform olarak her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası'nı büyük bir önemle takip ettiklerini belirterek, "Engellilik, toplumsal bir sorun olarak kabul edilirken, bu haftanın amacı da engelli bireylerin sorunlarına...

Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş, platform olarak her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası'nı büyük bir önemle takip ettiklerini belirterek, "Engellilik, toplumsal bir sorun olarak kabul edilirken, bu haftanın amacı da engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve onların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atmak" dedi.

Engelli bireylerin hayatlarına etki eden en büyük sorunlardan birinin, toplumsal farkındalık eksikliği ve ayrımcılığı olduğuna işaret eden Güvenbaş, "Antalya Düşünce Platformu olarak bizler de, toplumsal farkındalık eksikliğinin ortadan kalkması için farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu çalışmalar, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve uyumun da artmasına yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Platform olarak engelli bireylerin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak onların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Güvenbaş, "Engelliler Haftası vesilesiyle, tüm toplumu bu konuda duyarlı olmaya ve engelli bireylerin hayatlarına katkı sağlayacak adımlar atmaya davet ediyoruz. Engelliler Haftası vesilesiyle, toplumsal dayanışmanın artırılması ve engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bu etkinliklere katılımın artırılması, engelli bireylerin topluma daha fazla entegre olmalarına ve hayatlarını daha da kolaylaştırmalarına yardımcı olacaktır. Engelli bireylerin sorunlarına karşı duyarlılık göstermek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için tüm kurum ve kuruluşları desteklemeye devam edeceğiz. Engelli bireylerin hayatlarına dokunacak her adımın, toplumumuzun daha da bir araya gelmesine ve birlikte daha güçlü olmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA