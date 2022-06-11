Adliyede avukat, sahnede komedyen - Haberler

Sahnede Cem Yılmaz'ı kahkahalara boğmasıyla ünlenen ve " Cem Yılmaz'ı güldüren avukat" olarak tanınan deneyimli ceza avukatı Burkay Bulanık, hazırladığı tek kişilik bir stand up gösterisiyle sahneye çıktı.

İzmir Barosuna kayıtlı avukatlardan Burkay Bulanık, profesyonel olarak sürdürdüğü avukatlık mesleğinin yanında amatör olarak da komedyenliğe soyundu. 13 yıllık ceza avukatı olan Bulanık, Cem Yılmaz'ın İzmir'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte sahneye çıkarak yaptığı şakalarla ünlü komedyeni kahkahalara boğdu. Bunun üzerine tek kişilik bir stand up gösteri hazırlama kararı alan Bulanık, gerek arkadaş ortamında gerekse duruşmalarda insanların söylediği şeylere çok güldüğünü fark edince kendisindeki yeteneği keşfettiğini anlatarak, "Yıllarca çok yoğun bir avukatlık maceram oldu. Halen daha devam ediyorum ağır ceza avukatlığına. Bu sene ancak stand up şovuna vakit ayırabildim. Ülkenin pek çok ceza evinde sabahladım. Şimdi hayalini kurduğum sahneye kavuştum. Seyircinin reaksiyonu da çok olumlu" dedi.

Kendine örnek olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı aldığını söyleyen Bulanık, "İçerik olarak daha farklı bir şey yapıyorum. Bazı arkadaşlar Ata Demirer'e benzetiyor ama ben kendimi kimseye benzetmiyorum. Sokakta komik olan Burkay Bulanık, sahneye çıkmış durumda. Kendimi ve ailemi anlatıyorum. En çok da kendimi tiye alıyorum. Gözlemlerimden yola çıkarak hazırladım bu şovu. Cem Yılmaz Türk mizahında bir dönüm noktası ve zamanın ötesinde bir komedyen" diye konuştu.

"Müvekkilleri de tahliye kararıyla güldürüyorum"

Gündüz adliyelerde ve cezaevlerinde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Bulanık, "Salı ve Perşembe günleri sahneye çıkmaya başladım. Şuanda hobi aşamasında. Mizaha olan tutkumu kolay kolay bırakacak gibi görünmüyorum" dedi.

Avukatlık ve komedyenliğin birbirine zıt olduğunu söyleyen Bulanık, "Bana gelen müvekkiller dertli insanlar genelde. 'Cem Yılmaz'ı güldürmüş adamsın. Bizi de güldür' diyorlar. Onların da yüzünü tahliye kararlarıyla güldürmeye çalışıyorum" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel