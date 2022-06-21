Adliye Kavşağı trafiğe nefes olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından nisan ayında temeli atılan Adliye Kavşağı'nda çalışmalar hızlandı. Fuar Caddesi girişine sinyalize olmadan giriş yapılacak şekilde alternatif güzergah oluşturabilmek için inşa edilen köprünün kiriş montajının ardından, kavşak bağlantı kollarında zemin dolgu çalışmalarına hız verildi.

Bursa'da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, akıllı kavşaklar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem yatırımları gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, trafiğin tıkanan damarlarını yeni köprülü kavşaklarla açıyor. Yeni adliye binasının da taşınmasıyla birlikte Yakın Doğu Çevre Yolu'nun İstanbul Caddesi'ne bağlantı noktasındaki trafik yükü her geçen gün artarken, Büyükşehir Belediyesi bu sorunu iki luplu kavşak ile çözüme kavuşturuyor. Nisan ayında temeli atılan proje çerçevesinde, 3 açıklıklı 117 metre uzunluğunda ve 2 açıklıklı 54 metre uzunluğunda iki köprü ile 3 bin 500 metre bağlantı yolu yapılacak.

Yaklaşık 75 milyon liraya mal olacak kavşağın 5,5 ay gibi kısa sürede bitirilmesi hedeflenirken, bölgede hummalı çalışma sürüyor. Yakın Doğu Çevre Yolu'ndan Fuar Caddesi girişine sinyalize olmadan giriş yapılacak şekilde alternatif güzergah oluşturabilmek için yapılan köprünün kiriş montajlarının ardından bölgedeki çalışmalara hız verildi. Kavşak bağlantı kollarında zemin dolgu, fore kazık ve perde duvar başlık kirişi imalatları devam ediyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel