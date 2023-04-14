Adli Tıp Kurumu çalışanlarının talepleri Bakan Yardımcısı Gürlek'e iletildi

Adli Tıp Kurumu'nda görev yapan sağlık çalışanlarının ek ödeme ve ek ödeme tavan oranlarının artırılması talebi, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan tarafından Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'e iletildi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, İdris Baykan, Mustafa Irgatoğlu ve Abdullah Duman, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti. Adli Tıp Kurumu'nda görevli sağlık çalışanlarının sorunlarının konuşulduğu ziyarette, çalışanların ek ödeme tavan oranlarının günümüz ekonomik şartlarına bakıldığında oldukça düşük kaldığı dile getirildi. Ziyarette Sağlık-Sen yönetimi, Adli Tıp Kurumu'nda görev yapan sağlık çalışanlarının ek ödemeleri ile ek ödeme tavan oranlarının artırılmasını talep etti. Ayrıca Adil Tıp Kurumu çalışanlarının görev tanımlamalarının yapılması ve adalet hizmetleri tazminatından yararlandırılması talebi de dile getirildi.

Sağlık-Sen yönetimi, taleplerle ilgili hazırladıkları çalışmaları dosya halinde Bakan Gürlek'e teslim etti. Bakan Yardımcısı Gürlek, sorunların farkında olduklarını belirterek, ilgili konular hakkında çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Sağlık-Sen'e çalışanların sorunları hakkında gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür eden Gürlek, tüm sorunların çözüme kavuşması için çalıştıklarını bildirdi. - ANKARA