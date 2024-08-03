Adıyamanlılar, Gazze ile Haniye için yürüdü

Adıyaman'da yüzlerce kişi, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı ve Gazze'deki zulmü protesto için yürüdü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Heniyye'nin kaldığı konutta suikast sonucu hayatını kaybetmesi ve Gazze'deki zulmü protesto etmek amacıyla Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu tarafından yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişinin katılımıyla Mimar Sinan Parkı önünden Demokrasi Parkı'na sloganlar ve tekbirler eşliğinde yapılan yürüyüşte Kur'an-ı Kerim okundu. Burada toplanan kalabalık adına Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Demir tarafından basın açıklaması yapıldı. Demir, "Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunmaktayız. Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimiz alçakça katledildi, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze Şeridi'nde ayakta tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri güvenli bir nokta dahi yok. Mazlum ve masumlar faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor" dedi. - ADIYAMAN