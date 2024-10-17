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Adıyamanlı Sporcular, Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Adıyamanlı Sporcular, Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda Adıyaman temsilcileri, Kader Güvenç'in iki kategoride şampiyon olması ve Mustafa Yılmaz'ın bronz madalya kazanması gibi önemli başarılara imza attı.

Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda, Adıyaman'ı temsil eden sporcular önemli başarılara imza attı.

Adıyamanlı sporculardan Kader Güvenç, 1.500 ve 400 metre kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olurken, Mustafa Yılmaz cirit atma branşında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, altın ve bronz madalya kazanan sporcular ve antrenörünü makamında kabul etti.

Sporcuların azmi ve disiplinli çalışmalarıyla başarıya ulaştıklarını vurgulayan Müdür Keleş, "Emek veren her sporcu, bu çabalarının karşılığını mutlaka madalya ile alıyor. Gençlerimizin ve öğrencilerimizin hangi branşta olursa olsun spor yapmalarını destekliyoruz. Sporcularımızın başarıları, ilimize kazandırılan altın madalyalar bizleri son derece mutlu ediyor. Başarılarıyla bizleri gururlandıran atletlerimize ve onları yetiştiren antrenörlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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