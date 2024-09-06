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Adıyamanlı Sporcular Havalı ve Ateşli Silahlar Yarışmasında Madalyalar Kazandı

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Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası yarışmasına katılan Adıyamanlı sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sporcuların başarılarıyla gurur duyulduğu belirtildi.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası yarışmasına katılan Adıyamanlı sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası yarışmasına katılan Adıyamanlı sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Yarışlara katılan Yusuf Tekdal, havalı silahlar tabanca disiplininde minik erkekler kategorisinde Türkiye birincisi olurken, havalı silahlar tüfek disiplininde ise Türkiye ikincisi oldu. Ahmet Muhammed Tekdal, ateşli silahlar 50 metre yat atışlarında genç erkekler kategorisinde Türkiye birincisi olurken, 50 metre 3x20 atışları kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. İkbal Tekdal, havalı silahlar tüfek disiplininde minik bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Yasin Erenalp Deneri ise havalı silahlar tüfek disiplininde minik erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Ödüllerle Adıyaman'a dönen Adıyamanlı sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuların elde ettiği başarı göğüslerini kabarttığını dile getirdi. Sporcularla gurur duyduklarını dile getiren Müdür Keleş, "Özellikle müsabakalarda elde ettiğimiz 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan sporcularımızı, ailelerini ve antrenörümüzü tebrik ederim. Ayrıca Yasin Emirkan Aksoy baraj puanı atarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri ( TOHM ) girmeye hak kazanmıştır. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Her atışında hedefi 12'den vurmayı başaran sporcularımızın elde ettiği Türkiye Şampiyonluklarını her yıl daha da ileriye götürerek rekor üstüne rekor kırıp hem ailesini hem de bizleri gururlandırıyor. Ben Adıyaman'ı her zaman başarı ile temsil ederek adımızı Türkiye'ye duyurmayı başaran sporcumuza ve antrenörümüze ve ona her zaman destek olan ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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