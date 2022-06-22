Adıyamanlı işadamları okul yaptırıyor

İstanbul'da farklı iş sektörlerinde faaliyet gösteren Adıyamanlı işadamları, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesinde 16 derslikli proje imam hatip ortaokulu yaptırıyor.

Adıyamanlı işadamları tarafından yapılacak olan 16 derslikli okul inşaatına, dualar eşliğinde kurban kesilerek başlandı. Düzenlenen programa Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, STK Başkanları, bazı kurum amirleri ve Adıyamanlı işadamları katıldı.

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesinde yapılacak olan 16 derslikli Proje İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde bay-bayan mescit odası, beden eğitim salonu, kantin, 2 adet okul öncesi sınıfı, kütüphane, okul aile birliği odası, fen laboratuvarı, rehberlik ve danışma odası, öğretmenler odası, tasarım beceri atölyesi, görsel sanatlar dersliği, müzik sınıfı, çok amaçlı salon, destek eğitim odası, idari odalar, mutfak ve yemekhane bulunuyor.

Vali Mahmut Çuhadar yaptığı açıklamada, "Bugün yine ilimize bir eğitim yuvası kazandırmak için bir aradayız. Bugün gurbetle sılayı buluşturan İstanbul'da farklı iş sektörlerinde faaliyet gösteren Adıyamanlı işadamlarımızın katkılarıyla ilimiz merkez Mehmet Akif Mahallesinde yapılacak olan 16 derslikli Proje İmam Hatip Ortaokulunun inşaatına başlamak için toplanmış bulunuyoruz. Adıyamanlı işadamlarımıza eğitime yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Dünyada toplum hayatını şekillendirip bütünleştiren en önemli etkenlerin başında şüphesiz eğitim gelmektedir. Biliyoruz ki topyekün bir kalkınma için en önemli yatırım eğitimdir. Geleceğimizin teminatı, yarınımızın umudu olarak gördüğümüz kıymetli çocuklarımızın daha nezih bir ortamda eğitim görmeleri için eğitime verilen her desteği kıymetli görüyoruz. Bu anlamda gurbet ile sılayı buluşturmak, gurbetteki hemşerilerimizin memleketlerine olan vefaya vesile olmak için Adıyamanlı işadamlarımız tarafından yapılacak okulun açılışını da inşallah hep birlikte yaparız. İlimize güzel bir eğitim yuvası kazandıracak olan kıymetli işadamlarımıza çok teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın yaptığı dua sonrası kurban kesilerek 16 derslikli Proje İmam Hatip Ortaokulunun inşaatına başlandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel