Adıyamanlı gençler Mardin'i gezdi

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından yürütülen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen Nesl-i Şahane Projesiyle Adıyaman Üniversitesi Yeşilay Gönüllüleri ve çok sayıda öğrenci Mardin'i gezdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından yürütülen Nesl-i Şahane Projesiyle Adıyamanlı gençler buram buram tarih kokan birçok medeniyetin yaşadığı bir şehir olan Mardin'i 2 gün boyunca karış karış gezdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Başkanı Efkan Ketenci, Nesl-i Şahane Projesiyle milli ve manevi değerlere bağlı, akıl ile beden sağlığı yerinde gençlerin yetişmesine katkı sunmak adına gönüllülük müessesi olan Yeşilay'ı daha etkin hale getirmek ve bu uğurda kötülüğü meydana gelmeden engellemek olduğunu söyledi.

Başkan Ketencioğlu, "Toplumun en küçük ama en temel yapı taşı olan aile yapımızın daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde temel değer ve duygularımızla kaliteli hale dönüşmesine, nesiller eliyle yarınlara taşınmasına vesile olmak, yeni ve güncel bağımlılık alanlarının tehdidi altında olan çocuklarımızın, gençlerimizin ve ebeveynlerimizin bu vicdan hareketine geniş ölçüde katılımını sağlayarak kendi geleceklerine sahip çıkan sağlıklı bir nesil için çaba sarf ediyoruz.

Onlar için oluşturacağımız ortam ve aktivitelere katılmalarını sağlayarak kişisel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, kaliteli arkadaşlıklar edinebilecekleri, böylece sosyal hayatta ben de varım diyebilecekleri güven dolu ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Hayata geçirilen proje ile öğrencilerimiz ve gönüllülerimiz binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Mardin'in tarihi ve turistik yerlerini gezerek geleceğe ışık tutacak kültürel değerleri yerinde gördü. Çok güzel birlikteliklerin yaşandığı bu tür projelerin arkasındayız. Ben projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ADIYAMAN