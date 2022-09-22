Adıyaman yerel haberleri | Besni ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı Yerel Haberler Edinilen Adıyaman haberine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde muhtarlar düzenlenen toplantıda sorunları dile getirdi. Adıyaman'ın Besni ilçesinde muhtarlar düzenlenen toplantıda sorunları dile getirdi. Besni Kaymakamı Çağlar Partal başkanlığında düzenlenen muhtarlar toplantısına kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda mahalle muhtarları mahallelerinde bulunan sorun ve sıkıntıları tek tek dile getirdi. Kaymakam Çağlar Partal, toplantıda dile getirilen sorunları not alarak çözümü için gerekilenlerin yapılacağını söyledi. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Adıyaman Yerel Haberler

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