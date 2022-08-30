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Adıyaman yerel haberi... Kaymakam Bakan, esnaflarla Samsat ticaretini değerlendirdi

Yerel Haberler

Adıyaman yerel haberi... Kaymakam Bakan, esnaflarla Samsat ticaretini değerlendirdi

Gelen Adıyaman haberlerine göre Adıyaman'ın Samsat ilçesine atanan Kaymakam Süleyman Bakan, mesaisinin ikinci gününü esnaflarla geçirdi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesine atanan Kaymakam Süleyman Bakan, mesaisinin ikinci gününü esnaflarla geçirdi.

Samsat ilçe merkezindeki esnafları işyerlerinde ziyaret eden Kaymakam Süleyman Bakan, onlarla tanıştıktan sonra ilçede yaşanan sıkıntılar ve ilçenin ekonomik girdilerinin arttırılması bakımından yapılması gereken hususlar hakkında istişarelerde bulundu.

Kaymakam Bakan, Samsat ilçesinin her anlamda kalkınması için ilçede yaşayan veya dışarıda olup Samsat'ın gelişmesine katkı sunmaya çalışan bütün herkese kapılarının açık olduğunu belirterek, esnafların bu anlamda düşüncelerini çok önemsediklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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