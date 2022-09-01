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Adıyaman yerel haberi | Adıyaman'da avcılara denetim

Yerel Haberler

Adıyaman yerel haberi | Adıyaman'da avcılara denetim

Adıyaman haberi... Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kent genelinde avcılara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kent genelinde avcılara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetimlerine aralıksız devam eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, avcılardan avcılık belgeleri ve gerekli izinlerinin olup olmadığını inceliyor. Ekipler, izinsiz avcılık yapan şahsılara ise gerekli cezai işlemleri uyguluyor

Ekipler, denetim sonunda ise belgeli ve randevulu avcılık gerçekleştiren avcılara teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Yerel Haberler

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