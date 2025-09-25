Adıyaman ve Beşiktaş Kardeş Kent Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor

(ADIYAMAN) – 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Adıyaman, İstanbul'dan uzanan bir kardeşlik eliyle umut verici bir iş birliğine hazırlanıyor. İstanbul Beşiktaş Kent Konseyi ile Adıyaman Kent Konseyi, ekim ayının ilk haftasında "Kardeş Kent Konseyi Protokolü" imzalayarak iki şehir arasında kalıcı bir dayanışma köprüsü kuracak.

Protokol kapsamında Beşiktaş Kent Konseyi Başkanı Hasan Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman'a gelerek imza törenine katılacak. Bu adımın sadece bir resmi protokol değil, aynı zamanda gönüllerde kurulacak bir kardeşlik köprüsü olacağı vurgulandı.

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş, bu tarihi gelişmeyi büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinin ardından derin yaralar alan şehrimize katkı sağlayacak projeler, sosyal ve kültürel iş birlikleri ile büyük bir dayanışma süreci başlayacak. Halkımıza moral ve motivasyon kazandıracak etkinlikler düzenleyecek, gençlerimizin eğitimine ve gelişimine destek olacağız. Aynı zamanda iş insanlarını bir araya getirerek yatırım iş birlikleri geliştireceğiz. Bu kardeşlik protokolünün gerçekleşmesine öncülük eden ÇADAP Başkanı Aziz Binzet'e minnettarız."

Beşiktaş'tan dayanışma mesajı

Beşiktaş Kent Konseyi Başkanı Hasan Çelik de protokolün deprem sonrası dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri olacağını vurgulayarak şöyle dedi:

"İstanbul'da yaşayan ve Beşiktaş Kent Konseyi'nde aynı zamanda Yürütme Kurulu Üyemiz olan Dr. Bahattin Soydan ile ÇADAP Başkanı Aziz Binzet'in talepleri doğrultusunda yönetim kurulumuzun aldığı karar ile Adıyaman Kent Konseyi ile kardeş oluyoruz. Adıyaman'ın yaralarını birlikte sarmak istiyoruz. İmzalayacağımız kardeşlik protokolüyle sosyal, kültürel ve ekonomik alanda kalıcı projeler hayata geçireceğiz. Bu bağ sadece iki kent arasında değil; İstanbul'daki ve Adıyaman'daki tüm hemşerilerimiz arasındaki bağları da daha da güçlendirecek."

Sosyal ve kültürel iş birlikleri

Protokolün imzalanmasının ardından Adıyaman'da sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda ortak projeler geliştirilmesi planlanıyor. Özellikle gençlerin eğitimine destek, kadınların güçlendirilmesi, yerel kalkınmaya katkı sağlayacak yatırım girişimleri ve moral etkinlikleri öncelikli hedefler arasında yer alıyor.