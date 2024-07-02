Adıyaman Valisi Osman Varol, yaralı askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Irak'ın Kuzeyindeki Metina bölgesinde görev esnasında yaşanılan elim kaza sonucu ayağından yaralanan Piyade Astsubay Mehmet Tayyib Uyar'ı tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.

Ülkenin birliği, bütünlüğü, güvenliği ve huzuru için gece-gündüz demeden zor şartlar altında görev yapan tüm Mehmetçiklere ve güvenlik görevlilerine Allah'tan güç ve kuvvet isteyen Vali Osman Varol, " Allah, kahramanlarımızı her türlü kazadan, beladan korusun. Kahraman gazimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN