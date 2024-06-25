Adıyaman Valisi Osman Varol, TYP çalışanlarıyla bir araya geldi.

Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çalışan Adıyamanlı vatandaşlar, Vali Osman Varol ile valilik toplantı salonunda bir araya geldi. TYP Çalışanlarının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Varol, kendisine iletilen talepleri de tek tek not aldırdı. Sorunlarını Vali Osman Varol'a anlattıklarını dile getiren TYP Çalışanları kendilerini ağırlayan Vali Varol'a teşekkür etti. - ADIYAMAN