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Adıyaman Valisi Osman Varol, Muhtarlarla İhtiyaçları Görüştü

Adıyaman Valisi Osman Varol, Muhtarlarla İhtiyaçları Görüştü
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Adıyaman Valisi Osman Varol, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ihtiyaç, talep ve görüşlerini dinledi. Toplantıda kırsal konutlar, eğitim, sağlık ve alt yapı konuları ele alındı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, köy muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, demokrasi kültürünün ilk basamağını teşkil eden millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil eden köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ihtiyaç, talep, görüş ve önerilerini dinledi.

Sohbet havasında geçen toplantıda, muhtarlar tek tek söz alarak köy ve mahallelerine ait ihtiyaç ve talepleri dile getirdi.

Çözüm odaklı gerçekleşen toplantıda, ilin dört bir tarafından inşa edilmekte olan kırsal konutlardan eğitime, sağlıktan tarıma, alt ve üst yapıdan, yol yapımı ve içme suyuna kadar toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok konuda muhtarların talepleri dinlenilerek çözüm önerileri konuşuldu.

Vali Varol, "Köylerimizin daha yaşanılır hale getirmek için vatandaşın en yakın idari birimimiz olarak gördüğümüz muhtarlarımızla her zaman yapacağımız istişare ve doğru tespitlerle en ücra köşeye varıncaya kadar vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın gayretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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