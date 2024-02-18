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Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projelerini inceledi

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Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem bölgesi Adıyaman'da, yerinde dönüşüm projelerini yerinde inceledi. Vali Varol, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yeni Adıyaman'ın daha güvenilir bir şekilde inşa edilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem bölgesi Adıyaman'da, yerinde dönüşüm projelerini yerinde inceledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlara sunulan kredi ve hibe destekleri yapımına başlanan inşaatları gezdi.

Vali Varol, proje kapsamında yapımına başlanılan Sümerevler Mahallesinde temeli atılan iki blok 20 dairenin inşaatını yerinde inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Varol, işçilere kolaylıklar dileyerek, "Devletimizin güçlü desteği ile yeni Adıyaman'ı daha sağlam zemin üzerinde daha güvenilir bir şekilde yeniden inşa ederek daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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