Adıyaman Valisi Konteyner Kentlerde Açılan Kursları Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, konteyner kentlerde açılan kursları tek tek ziyaret etti.

Vali Osman Varol, konteyner kentlerde misafir edilen vatandaşların keyifle zaman geçirebilmelerini ve meslek edindirmelerini sağlamak amacıyla Halk Eğitim Merkezince K-2/B Konteyner Kenti bünyesinde çeşitli dallarda açılan kursları gezdi. Atölyeleri gezerek kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceleyen Vali Varol, her biri sanat eseri olan birbirinden güzel eserler ortaya koyan tüm kursiyerleri tebrik etti.

Vali Varol, "Valilik olarak Halk Eğitim Merkezimizce konteyner kentlerimizin bünyesinde açılan kurslarla vatandaşlarımızı nitelikli hale getirmek ve meslek edindirmelerini sağlamak amacıyla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kurslarımızı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN