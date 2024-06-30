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Adıyaman Valisi Esnafları Ziyaret Etti

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Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki esnafları ziyaret ederek onlarla bir araya geldi. Vali Varol, esnafların sorunlarını dinleyerek talepleri not aldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki esnafları ziyaret ederek onlarla bir araya geldi.

Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesindeki esnaflarla bir araya gelen Vali Osman Varol'a, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz eşlik etti.

Esnaflarla bir araya gelen Vali Osman Varol, onların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek kendisine iletilen talepleri de tek tek not aldırdı.

Vali Varol, "Üstlendikleri ticari faaliyetler ile ilimiz ekonomisine önemli katkılar sunan Gölbaşı Caddesi esnafımıza ve vatandaşlarımıza misafirperverlikleri, içten ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bütün esnafımıza işlerinde kolaylıklar, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Varol Adıyaman Yerel Politika Güncel Haberler

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