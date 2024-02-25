Adıyaman Valisi Depremzedelerle Oyun Oynadı

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzede çocuklarla bir araya gelerek birlikte oyun oynadı.

Adıyaman Vartana Prefabrik Kent ilkokulunu ziyaret eden Vali Osman Varol, çocuklarla birlikte oyunlar oynadı. Vali Varol aynı zamanda çocukların istek ve taleplerini de tek tek dinledi.

Çocukların gönlüne dokunmanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Vali Osman Varol, "Devlet olarak önceliğimiz her zaman çocuklarımızın eğitimidir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi yönünde yoğun bir çaba içindeyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN