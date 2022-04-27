Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesinde Ramazan Bayramı öncesi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Rektörlük Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar ile üniversite akademik ve idari çalışanları katıldı. Rektör Turgut, tüm personelle bayramlaştıktan sonra birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Tüm personelin sevdikleri ve aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulunan Rektör Turgut, "Tüm hayatınızın bayram tadında geçmesin diliyorum. Adıyaman Üniversitesi, barışın, kardeşliğin ve kaliteli eğitimin adresidir. El ele vererek ülkemiz, ilimiz ve üniversitemiz adına önemli çalışmalara imza atmalıyız. Ülkemizin ve üniversitemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel