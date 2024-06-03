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Adıyaman Üniversitesi'nin Süperiletken Nanofiberler Projesi Desteklenmeye Değer Görüldü

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Adıyaman Üniversitesi'nin '2D: YBa2Cu3O7-x (2D: grafen ve borofen) Süperiletken Nanofiberlerin Üretilmesi: Mekanik ve Süperiletken Özelliklerinin Geliştirilmesi' başlıklı projesi, TÜBİTAK tarafından 1 milyon 645 bin TL bütçe ile desteklenmeye değer görüldü. Proje kapsamında süperiletken nanofiber malzemeler üretilerek enerji transferinde taşıma kayıplarının minimize edilmesi ve çeşitli uygulama alanlarında kullanılması hedefleniyor.

Adıyaman Üniversitesi'nin "2D: YBa2Cu3O7-x (2D: grafen ve borofen) Süperiletken Nanofiberlerin Üretilmesi: Mekanik ve Süperiletken Özelliklerinin Geliştirilmesi" başlıklı projesi desteklenmeye değer görüldü.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Osman Ayaş'ın araştırmacı olarak yer aldığı "2D: YBa2Cu3O7-x (2D: grafen ve borofen) Süperiletken Nanofiberlerin Üretilmesi: Mekanik ve Süperiletken Özelliklerinin Geliştirilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı - Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısı- BİNBİRÇABA kapsamında 1 milyon 645 bin TL bütçe ile 1 yıl süreyle desteklenmeye değer görüldü.

Proje kapsamında 2D: YBa2Cu3O7-x (2D: grafen, borofen) şeklinde süperiletken nanofiber malzemeler üretileceği, bu malzemelerin enerji transferinde taşıma kayıplarını minimize etmek, manyetik rezonans, proton terapi gibi tıbbi uygulamaların hassasiyetinde iyileştirme sağlamak, savunma sanayi ve enerji verimli yeni teknoloji alanlarında kullanılmak gibi önemli stratejik ve ekonomik katkılar sağlayacağı bildirildi.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ayaş, "Projenin yürütücülüğünü Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Ekicibil üstlenmiştir. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Karadağ ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akyol projemizde araştırmacı olarak görev yaparken, '2D: YBa2Cu3O7-x (2D: grafen ve borofen) Süperiletken Nanofiberlerin Üretilmesi: Mekanik ve Süperiletken Özelliklerinin Geliştirilmesi' başlıklı proje, birer yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile bir doktora sonrası araştırmacının da bilgi birikiminin geliştirilerek ülkemizin yetişmiş insan gücüne katılması planlanmaktadır" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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