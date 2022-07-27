Adıyaman Üniversitesi maaş promosyonu konusunda anlaştı

Adıyaman Üniversitesi çalışanların banka promosyonu konusunda İş Bankası ile yeniden anlaşmaya vardı.

Üç yıl süreyle maaş ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenmesi amacıyla açık artırma usulüyle yapılan ihaleye Adıyaman'da şubesi bulunan 10 banka katıldı.

İhaleye katılan bankaların üniversite personeli için ödemeyi taahhüt ettiği promosyon tutarı, üniversite personeline bankalar için yapılan memnuniyet anketi sonuçları, bankaların ATM ve şube sayıları dikkate alınarak ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 32 bin 500 TL teklif veren İş Bankası Adıyaman Şubesi ile sözleşme imzalandı.

Yapılan sözleşme gereği 01.09.2022 tarihinden itibaren üç yıl süreyle Üniversite personelinin maaş ve diğer ödemelerinin İş Bankası Adıyaman Şubesi aracılığıyla gerçekleştirileceği bildirildi. - ADIYAMAN